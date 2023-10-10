Celemony Melodyne Studio Edition – специальная программа для редактирования аудиофайлов в разных форматах. Приложение обладает простым интерфейсом, помогающим без проблем ориентироваться как музыканту-новичку, так и профессиональному работнику музыкальной студии. Скачайте демо Celemony Melodyne Studio Edition и оцените возможности на своем опыте.

Ключевая возможность программы – внешняя и стилевая обработка музыки. Через редактор Celemony Melodyne Studio Edition можно обрезать, перемещать и копировать фрагменты файла. Стилевое редактирование позволяет изменять тональность, ритм и долготу звуков.

Программа универсальна и работает со всеми известными форматами аудио.