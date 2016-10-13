В данном списке представлены программы для замены Балаболка. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Балаболка, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Балаболка.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Балаболка, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Балаболка. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Балаболка, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 2.10
Программа для изменения голоса
Версия 1.1.1
Программа для изменения голоса
Версия 1.0.47.36
Программа для изменения голоса путем наложения эффекта эха
Версия 4.4.87
Программа для записи и изменения голоса
Версия 4.0.38
Программа для озвучивания текстов на компьютере
Версия 3.0.8
Программа для изменения голоса
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков