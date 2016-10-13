SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Балаболка

В данном списке представлены программы для замены Балаболка. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Балаболка, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Clownfish Voice Changer
Clownfish Voice Changer

Версия 2.10

Программа для изменения голоса

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (31)
HitPaw Voice Changer
HitPaw Voice Changer

Версия 1.1.1

Программа для изменения голоса

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Echo
Echo

Версия 1.0.47.36

Программа для изменения голоса путем наложения эффекта эха

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
MorphVOX Pro
MorphVOX Pro

Версия 4.4.87

Программа для записи и изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (11)
TextAloud
TextAloud

Версия 4.0.38

Программа для озвучивания текстов на компьютере

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Voxal Voice Changer
Voxal Voice Changer

Версия 3.0.8

Программа для изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (7)
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)