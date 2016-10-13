SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги АудиоМАСТЕР

В данном списке представлены программы для замены АудиоМАСТЕР. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на АудиоМАСТЕР, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
REAPER
REAPER

Версия 7.82

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (25)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder

Версия 10.8.8

Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио

Оценок пока нет
Free Audio Recorder
Free Audio Recorder

Версия 6.6.8

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner

Версия 4.0

Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MP3 Cutter Joiner Free
MP3 Cutter Joiner Free

Версия 4.8.0

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Visual Audio Splitter & Joiner
Visual Audio Splitter & Joiner

Версия 12

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Absolute Sound Recorder
Absolute Sound Recorder

Версия 4.8.0

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UV SoundRecorder
UV SoundRecorder

Версия 2.15

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Sound Forge Pro

Версия 11.0.293

Профессиональный аудиоредактор

Рейтинг 1,2 из 5 1,2 (5)
mp3DirectCut
mp3DirectCut

Версия 2.20

Программа для обрезки музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)