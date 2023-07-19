Audiograbber — программа для копирования аудио-треков с оптических компакт-дисков (CD) и их сохранения в формате MP3, WAV и др. Существует платная и бесплатная версии приложения. Распространяемая бесплатно редакция Audiograbber может время от времени показывать рекламу (нами не была замечена).

Программа подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Оригинальная сборка Audiograbber не имеет перевода на русский язык, но его можно установить самостоятельно (инструкция в конце).

Зачем нужна программа Audiograbber?

Audiograbber — это, т.н. CD-риппер — программа, предназначенная для извлечения цифрового аудио с компакт-дисков. Как известно, музыкальные композиции, распространяемыми на CD-дисках, имеют большой размер (1 альбом «растянут» примерно на 700 Мб). Программа Audiograbber позволяет не просто скопировать треки с CD-диска, но и автоматически отформатировать их в MP3, WAV и других форматах, а заодно и заполнить теги, вписав в них название композиций, исполнителя, название альбома и т.д.

Но одним лишь извлечением треков с компакт-дисков функционал программы Audiograbber не ограничен.

Функции программы Audiograbber

К числу функциональных возможностей программы Audiograbber относятся:

Автоматическая функция удаления тишины в начале и/или конце аудио-треков, что позволяет избавиться от паузы при их последующем воспроизведении.

Функция нормирования звука, обеспечивающая увеличение или уменьшение громкости в треках, в которых присутствуют либо слишком тихие, либо слишком громкие моменты. Данную функцию можно применять вообще к любым аудиофайлам формата WAV, имеющимся в распоряжении пользователя.

Наличие функции конвертирования WAV-аудио в MP3, которая также может работать самостоятельно.

Автоматическая установка имен для выходных файлов с возможностью использования переменных.

Помимо заполнения ID3/ID3v2-тегов вручную, программа Audiograbber также предлагает делать это в автоматическом режиме путем скачивания данных из онлайн-базы CDDB (Compact Disc DataBase).

Наличие вспомогательных функций подсчета контрольной суммы WAV-файла и сравнения двух WAV-файлов между собой.

Возможность тонкой настройки качества для выходных аудиофайлов (битрейт, количество каналов и другие параметры). По умолчанию программа Audiograbber использует свой собственный аудио-кодер для форматирования аудио, но при необходимости она может использовать любой внешний кодер, указанный пользователем в настройках.

Наличие различных настроек чтения данных с компакт-дисков. Можно, например, выбрать метод чтения (ASPI, MSCDEX или аналоговый), установить время начала и/или конца от продолжительности альбома для частичного копирования диска, задать скорость чтения CD в процентном соотношении от скорости воспроизведения аудио и т.д.

Отдельно отметим способность программы Audiograbber считывать аудиосигнал с линейного входа аудиокарты (синее гнездо). Автор предлагает использовать эту возможность для цифровизации композиций с виниловых пластинок и кассет, но для этого пользователю предстоит подключить устройство воспроизведения (проигрыватель пластинок, магнитофон) к ПК.

Русификация Audiograbber

В архив с установщиком программы Audiograbber приложен файл Russian.lng. Его нужно скопировать в папку, куда установлено приложение (по умолчанию – C:\Program Files (x86)\Audiograbber), затем установить русский язык в меню File > Choose Language (см. скриншоты).