В данном списке представлены программы для замены Audio Record Magic. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Audio Record Magic, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Audio Record Magic.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Audio Record Magic, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Audio Record Magic. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Audio Record Magic, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 8.1.12
Программа для записи и редактирования аудио
Версия 1.48.15
Программа для записи звука с микрофона
Версия 4.8.0
Программа для записи звука с микрофона
Версия 8.01
Программа для записи звука с микрофона
Версия 8.8.1
Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио
Версия 6.2.7.127
Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника
Версия 5.1.7.215
Программа для конвертации аудио
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков