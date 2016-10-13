Audio Record Magic

Magic Audio Recorder – это профессиональная программа для записи ваших кассет и пленок на CD или MP3, WMA. Записывайте все, что вы слышите с ваших компьютерных колонок на вашем компьютере. Уменьшайте шум с пленочных записей, улучшайте общее качество звука с помощью нашего эквалайзера. Magic Audio Recorder поможет вам сохранить кассетные записи семейных событий на CD или MP3, записать пленку или пластинку на диски, чтобы перейти в цифровой век, воспроизводить ваши любимые кассеты или виниловые пластинки на вашем CD проигрывателе в вашей машине или на вашем MP3 проигрывателе, сохраняйте ваши пленки или кассетные коллекции в цифровое медиа и записывайте любые другие источники аудио с вашего компьютера и многое другое