SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Audacity

В данном списке представлены программы для замены Audacity. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Audacity, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Muse
Muse

Версия 2.2.8 2025.05.14.1114

Программа для совместного творчества

Оценок пока нет
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Audio Amplifier
Audio Amplifier

Версия 2.2.1

Программа для усиления звука в аудиофайлах

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner

Версия 4.0

Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Audio Splitter & Joiner
Visual Audio Splitter & Joiner

Версия 12

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MP3 Cutter Joiner Free
MP3 Cutter Joiner Free

Версия 4.8.0

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter

Версия 1.9.8

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor

Версия 12.0.12000

Аудиоредактор и запись музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)