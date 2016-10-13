В данном списке представлены программы для замены All Sound Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на All Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены All Sound Recorder.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на All Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены All Sound Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на All Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 4.0.1
Программа для записи звука и редактирования аудио
Версия 10.8.8
Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио
Версия 2.15.0.848
Программа для озвучки текста
Версия 1.48.15
Программа для записи звука с микрофона
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 6.6.8
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 4.8.0
Программа для записи звука с микрофона
Версия 2.15
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 9.0.4
Многофункциональная программа для редактирования аудио
Версия 8.01
Программа для записи звука с микрофона
Версия 8.8.1
Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио
Версия 6.2.7.127
Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника
Версия X4
Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио
Версия 1.42
Создание и редактирования музыки
Версия 7.4.0.66
Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.