SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги All Sound Recorder

В данном списке представлены программы для замены All Sound Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на All Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder

Версия 10.8.8

Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио

Оценок пока нет
Балаболка
Балаболка

Версия 2.15.0.848

Программа для озвучки текста

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Snooper
Snooper

Версия 1.48.15

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Recorder
Free Audio Recorder

Версия 6.6.8

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Absolute Sound Recorder
Absolute Sound Recorder

Версия 4.8.0

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UV SoundRecorder
UV SoundRecorder

Версия 2.15

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
NanoStudio
NanoStudio

Версия 1.42

Создание и редактирования музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Audio Record Magic
Audio Record Magic

Версия 7.4.0.66

Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.

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