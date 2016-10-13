Программа All Sound Recorder — это удобный многофункциональный инструмент для захвата и записи аудио с микрофона и динамиков (все, что проигрывается через аудиокарту) компьютера.

Приложение All Sound Recorder — коммерческий продукт. Бесплатная версия программы дает возможность записи аудио продолжительностью не более 2 минут.

Функции All Sound Recorder

Приложение All Sound Recorder предоставляет исчерпывающий набор функций для записи и последующего сохранения аудио. Сюда относятся:

Возможность выбора источника звука, в качестве которого может являться микрофон, выходной или входной канал аудиокарты. Если к компьютеру подключено несколько устройств воспроизведение звука, приложение обнаружит их все.

Возможность настройки основных параметров аудиозаписей — громкость, канальность (моно/стерео), частота дискретизации (от 8000 Гц до 192000 Гц), битрейт в пределах от 8 до 32 бит, а также формат выходного аудио. Программа способна сохранять аудио в таких форматах как WAV, MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, TTA, WV, AAC, MPC и SPX. Все соответствующие аудиокодеки имеют свои собственные изменяемые настройки.

Возможность настройки параметров работы цифрового процессора обработки сигналов (DSP). При помощи соответствующих настроек пользователь может тонко параметры компрессии, усиления и фильтрации аудиосигнала, обрабатываемого данным процессором.

Поддержка технологии записи DAR (Data Active Record). Если задействовать данную технологию, программа All Sound Recorder будет осуществлять запись только при появлении сигнала (звука) от источника аудио. Это позволяет пользователю осуществлять длительную звукозапись без необходимости ручного включения/выключения функции захвата аудио. При этом программа способна сохранять все записи, сделанные в режиме DAR, в один файл.

Запись с автоматическим разбиением конечного аудиофайла по продолжительности и/или размеру.

Возможность создания расписания начала и окончания записи.

В программе All Sound Recorder также предусмотрен мастер аудиозаписи, при помощи которого пользователь сможет быстро настроить все параметры конечного аудиофайла.

Совместимость с Windows

Программа All Sound Recorder работает в операционных системах Windows версии XP и выше (поддерживаются системы разрядностью x86 и x64). В представленном для скачивания архиве содержатся два установщика программы — отдельно для Windows XP и Vista. Файл «all-sound-recorder-vista.exe» следует запускать на компьютерах с ОС Win Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.