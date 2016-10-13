SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Advanced Audio Recorder

В данном списке представлены программы для замены Advanced Audio Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced Audio Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder

Версия 10.8.8

Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио

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Snooper
Snooper

Версия 1.48.15

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Recorder
Free Audio Recorder

Версия 6.6.8

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Absolute Sound Recorder
Absolute Sound Recorder

Версия 4.8.0

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UV SoundRecorder
UV SoundRecorder

Версия 2.15

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Power Sound Editor Free
Power Sound Editor Free

Версия 8.2.2

Популярный редактор музыкальных файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
NanoStudio
NanoStudio

Версия 1.42

Создание и редактирования музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Audio Record Magic
Audio Record Magic

Версия 7.4.0.66

Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.

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