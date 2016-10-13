В данном списке представлены программы для замены Advanced Audio Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced Audio Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Advanced Audio Recorder.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced Audio Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Advanced Audio Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced Audio Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 18 программ
Версия 4.0.1
Программа для записи звука и редактирования аудио
Версия 8.1.12
Программа для записи и редактирования аудио
Версия 10.8.8
Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио
Версия 1.48.15
Программа для записи звука с микрофона
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 6.6.8
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 4.8.0
Программа для записи звука с микрофона
Версия 2.15
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 9.0.4
Многофункциональная программа для редактирования аудио
Версия 6.52
Программа для редактирования и ремастеринга аудио
Версия 8.01
Программа для записи звука с микрофона
Версия 6.2.7.127
Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника
Версия 5.1.7.215
Программа для конвертации аудио
Версия 8.2.2
Популярный редактор музыкальных файлов
Версия 1.42
Создание и редактирования музыки
Версия 1.7.9.908
Музыкальный редактор
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков
Версия 7.4.0.66
Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.