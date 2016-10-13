В данном списке представлены программы для замены Absolute Sound Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Absolute Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Absolute Sound Recorder.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Absolute Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Absolute Sound Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Absolute Sound Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 8.1.12
Программа для записи и редактирования аудио
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 2.15
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 8.01
Программа для записи звука с микрофона
Версия 8.8.1
Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио
Версия 6.2.7.127
Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника
Версия 7.4.0.66
Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков