Absolute Sound Recorder — программа для записи звука с микрофона и любых других источников на компьютере с дополнительной функцией заполнения и редактирования мета-тегов ID3v1 и ID3v2. Это условно-бесплатное программное обеспечение (в бесплатной версии длительность записи ограничена 60 секундами). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Перевод на русский язык не предусмотрен.
ЗАПИСЬ С МИКРОФОНА В ABSOLUTE SOUND RECORDER
Основная функция программы Absolute Sound Recorder — запись звука напрямую с микрофона или любого устройства-источника звука (вроде подключаемых к компьютеру музыкальных MIDI-инструментов). Важная особенность приложения в том, что оно позволяет в режиме реального времени пропускать записываемый звук через один из трех доступных аудиофильтров:
- Notch Filter. Режекторный фильтр, использующийся для отсечения звуковых частот ниже задаваемых пользователем значения (от 40 Гц до 200 Гц).
- High Pass Filter. Фильтр высоких частот. Служит для пропуска частот ниже, указанных пользователем (пределы — от 100 Гц до 44100 Гц).
- Low Pass Filter. Фильтр низких частот. Служит для отсечения частот выше тех, что заданы пользователем (пределы — от 100 Гц до 44100 Гц).
Все три фильтра можно применять одновременно. Благодаря им можно увеличить качество записи при наличии окружающих шумов определенных частот или каких-либо аппаратных дефектов, вызывающих помехи, у микрофона или другого типа устройства-источника звука.
ЗАПИСЬ С СИСТЕМНОГО ЗВУКА В ABSOLUTE SOUND RECORDER
При помощи программы Absolute Sound Recorder пользователь может записывать звуки, генерируемые системой или любыми установленными приложениями — браузерами, аудио- и видеопроигрывателями, мессенджерами (при выполнении звонков) и т.д.
Absolute Sound Recorder способна снимать звук с любого аудиоустройства, доступного на компьютере, в т.ч. и виртуального (обычно создаются программами для улучшения звука). В самой операционной системе активировать то или иное устройство воспроизведения не требуется — это можно сделать из программы.
ЗАПОЛНЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕТА-ТЕГОВ
После остановки записи в специальной вкладке программы Absolute Sound Recorder отображается созданный аудиофайл — пользователь сразу же может заполнить его метатеги: название, артист, альбом, комментарий, владелец, год, номер трека и жанр (выбирается из выпадающего списка). Приложение поддерживает MPEG-метатеги в формате ID3v1 и ID3v2.
Кроме того, пользователь может открыть в Absolute Sound Recorder вообще любой аудиофайл — программа считает его метатеги и позволит отредактировать их.
Приложение ведет журнал всех создаваемых аудиозаписей и открываемых аудиофайлов — к заполнению или редактированию метатегов можно вернуться в любой момент.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ
В Absolute Sound Recorder предусмотрена возможность настройки следующих параметров записи:
- Выбор формата сохранения аудиозаписи — MP3, WAV или WMA. Для каждого из этих форматов предусмотрена возможность установки частоты дискретизации, разрядности и канальности (моно/стерео).
- Возможность установки продолжительности записи, которая будет автоматически остановлена по истечению указанного пользователем времени.
Автоматическое разделение аудиозаписей на фрагменты определенной пользователем продолжительности. Каждый из фрагментов одной сессии звукозаписи сохраняются в отдельный файл.