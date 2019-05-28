Absolute Sound Recorder — программа для записи звука с микрофона и любых других источников на компьютере с дополнительной функцией заполнения и редактирования мета-тегов ID3v1 и ID3v2. Это условно-бесплатное программное обеспечение (в бесплатной версии длительность записи ограничена 60 секундами). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Перевод на русский язык не предусмотрен.

ЗАПИСЬ С МИКРОФОНА В ABSOLUTE SOUND RECORDER

Основная функция программы Absolute Sound Recorder — запись звука напрямую с микрофона или любого устройства-источника звука (вроде подключаемых к компьютеру музыкальных MIDI-инструментов). Важная особенность приложения в том, что оно позволяет в режиме реального времени пропускать записываемый звук через один из трех доступных аудиофильтров:

Notch Filter. Режекторный фильтр, использующийся для отсечения звуковых частот ниже задаваемых пользователем значения (от 40 Гц до 200 Гц). High Pass Filter. Фильтр высоких частот. Служит для пропуска частот ниже, указанных пользователем (пределы — от 100 Гц до 44100 Гц). Low Pass Filter. Фильтр низких частот. Служит для отсечения частот выше тех, что заданы пользователем (пределы — от 100 Гц до 44100 Гц).

Все три фильтра можно применять одновременно. Благодаря им можно увеличить качество записи при наличии окружающих шумов определенных частот или каких-либо аппаратных дефектов, вызывающих помехи, у микрофона или другого типа устройства-источника звука.

ЗАПИСЬ С СИСТЕМНОГО ЗВУКА В ABSOLUTE SOUND RECORDER

При помощи программы Absolute Sound Recorder пользователь может записывать звуки, генерируемые системой или любыми установленными приложениями — браузерами, аудио- и видеопроигрывателями, мессенджерами (при выполнении звонков) и т.д.

Absolute Sound Recorder способна снимать звук с любого аудиоустройства, доступного на компьютере, в т.ч. и виртуального (обычно создаются программами для улучшения звука). В самой операционной системе активировать то или иное устройство воспроизведения не требуется — это можно сделать из программы.

ЗАПОЛНЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕТА-ТЕГОВ

После остановки записи в специальной вкладке программы Absolute Sound Recorder отображается созданный аудиофайл — пользователь сразу же может заполнить его метатеги: название, артист, альбом, комментарий, владелец, год, номер трека и жанр (выбирается из выпадающего списка). Приложение поддерживает MPEG-метатеги в формате ID3v1 и ID3v2.

Кроме того, пользователь может открыть в Absolute Sound Recorder вообще любой аудиофайл — программа считает его метатеги и позволит отредактировать их.

Приложение ведет журнал всех создаваемых аудиозаписей и открываемых аудиофайлов — к заполнению или редактированию метатегов можно вернуться в любой момент.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ

В Absolute Sound Recorder предусмотрена возможность настройки следующих параметров записи:

Выбор формата сохранения аудиозаписи — MP3, WAV или WMA. Для каждого из этих форматов предусмотрена возможность установки частоты дискретизации, разрядности и канальности (моно/стерео).

Возможность установки продолжительности записи, которая будет автоматически остановлена по истечению указанного пользователем времени.

Автоматическое разделение аудиозаписей на фрагменты определенной пользователем продолжительности. Каждый из фрагментов одной сессии звукозаписи сохраняются в отдельный файл.