Ultra MP3 CD Burner

Ultra MP3 to CD Burner - это лучшая программа для записи музыкальных CD. С этой программой вы сможете записывать аудио диски высокого качества, которые могут быть воспроизведены на стерео CD. Ultra MP3 to CD Burner поддерживает аудио форматы MP3 и WAV. Поддерживает запись на CD-R, CD-RW. Высокоскоростная система записи внутри программы, сама программа очень простая в использовании.
Возможности программы:
- Запись аудио CD.
- Поддерживает MP3 WAV WMA OGG аудио файлы.
- Поддержка 650M(74min), 700M(80min), 730M(83min) дисков.
- Поддержка всех CDR.
- Поддержка большинства IDE, USB, IEEE1384, SCSI CD устройств записи.
- Простая в использовании.
- Понятный пользовательский интерфейс.
- Бесплатная техническая поддержка и Бесплатное обновление.