Ultra MP3 CD Burner

Ultra MP3 to CD Burner - это лучшая программа для записи музыкальных CD. С этой программой вы сможете записывать аудио диски высокого качества, которые могут быть воспроизведены на стерео CD. Ultra MP3 to CD Burner поддерживает аудио форматы MP3 и WAV. Поддерживает запись на CD-R, CD-RW. Высокоскоростная система записи внутри программы, сама программа очень простая в использовании.

Возможности программы:

