Бесплатная программа Nero InCD Reader предназначена для работы с перезаписываемыми дисками. Она может значительно расширить память вашего компьютера благодаря записи важной информации на CD-RW и DVD-RW. Конечно, другие утилиты Nero также работают с этими типами дисков, но Nero InCD Reader является наиболее специализированной и безопасной для многоразовых носителей.

Эта утилита использует универсальный дисковый формат UDF, который позволяет не только качественно записывать любые данные на диск, но и добавлять или редактировать их при необходимости, как на жестком диске компьютера.