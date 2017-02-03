Nero Burnrights – это вспомогательная утилита, предназначенная для исправления ошибок в работе системы Nero 6 на Windows XP и Windows 2000. Эти операционные системы не дают Nero полноценно работать на аккаунтах всех пользователей – весь набор функций доступен только администратору.

Для того, чтобы открыть другим юзерам доступ к записи дисков и проигрыванию мультимедиа, используется Nero Burnrights. Если вы хотите открыть доступ к функциям Nero только некоторым пользователям, утилита добавит их в привилегированную Группу Nero, которая сможет работать с программами, в отличие от остальных.