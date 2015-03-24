SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero Burning ROM 365

В данном списке представлены программы для замены Nero Burning ROM 365. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero Burning ROM 365, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
BurnAware Free
BurnAware Free

Версия 19.4

Программа для записи CD, DVD и Blue-ray

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free

Версия 1.24.13

Программа для записи оптических дисков

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
CDBurnerXP
CDBurnerXP

Версия 4.5.8

Программа для записи дисков

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
BB FlashBack
BB FlashBack

Версия 5.30.0.4337

Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
DVR-Studio HD
DVR-Studio HD

Версия 2.27

Запись видео на DVD-диски

Оценок пока нет
Astroburn
Astroburn

Версия 1.8.0

Запись оптических дисков

Оценок пока нет
CyberLink Power2Go
CyberLink Power2Go

Версия 10.0

Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)