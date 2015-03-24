SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero 9

В данном списке представлены программы для замены Nero 9. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero 9, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

CDBurnerXP
CDBurnerXP

Версия 4.5.8

Программа для записи дисков

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
CyberLink Power2Go
CyberLink Power2Go

Версия 10.0

Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)