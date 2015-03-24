SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero 9 (бесплатный)

В данном списке представлены программы для замены Nero 9 (бесплатный). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero 9 (бесплатный), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
CyberLink Power2Go
CyberLink Power2Go

Версия 10.0

Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)