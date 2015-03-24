Nero 9 (бесплатный)

Nero 9 Free — упрощенная программа для записи мультимедийных файлов на диски BD, CD и DVD. Основные доступные функции по управлению файлами: создание и удаление, копирование и перемещение записей.

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Программа поддерживает большинство форматов мультимедиа. Записать аудиофайл с помощью Nero 9 Free можно в форматах MP3, MP4, WAV, CDA, FLAC и др. Видеофайлы создаются с расширением AVI, MPEG, MP4, DV и MOV.

Скачать Nero 9 можно абсолютно бесплатно. Установка на компьютер быстрая и простая. Сразу после инсталяции Nero 9 Free предоставляет все инструменты для работы с дисками.