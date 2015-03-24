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Nero 9 (бесплатный)

Nero 9 (бесплатный)

Программа для записи дисков

2,7 (90)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.4.12.3
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История изменений

Версия 9.4.12.3

Оценки программы

2,7

90 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Nero 9 (бесплатный)

4 отзыва

Валерий

Здравствуйте ! Установил и виндовс 10 не загрузилась.

Денис

Программа работает не совсем корректно. Например, при записи данных на DVD-диск. Отправил я в программу 16 фотографий, мне показало, что они займут 14 мб на диске. Хорошо. Отправил я ещё 16 фотографий. Фотографии в программе отобразились, а размер, занимаемый на диске, якобы, так и остался 14 мб. Если удалять фотографии из программы по одной, то размер, занимаемый на диске, по мнению программы, так и останется 14 мб, хоть даже одну фотографию оставить. И такая ситуация происходит и с видео. Загрузишь в программу два видео - покажет 179 мб, к примеру. Добавишь ещё одно видео - снова 179 мб. Удалишь второе видео - и опять 179 мб показывает.

Witalij Baranoff

Пришлите мне , пожалуйста ответ на мою электронную почту .
Спасибо .

Witalij Baranoff

Добрый день !
Извините за беспокойство .
Дело в том , что фотографии ( отдельно ) и видио ( отдельно ) хорошо , без проблем скачиваются ( записываются ) на CD , но ....
Но , на DVD фотографии идут ( показывают ) замечательно , а видио - ,, не идут " .
Может быть я что - то неправильно делаю ?
Запись фото и видио - производится одинаково ?
Может быть , доя записи видио необходимо иметь какие - то другие CD ?
Напишите мне пожалуйста :
- подробно ( или укажите : где я могу все это прочитать ) , или ,, сбросьте " мне ссылочку - как надо правильно записывать видио ;
- какая марка ( с какими надписями , - названиями ) я должен купить CD ( живу я в Германии ) ?
Заранее Вам благодарен
С Уважением и наилучшими пожеланиями ,
Виталий Баранов .