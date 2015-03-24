В данном списке представлены программы для замены Nero 2014. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero 2014, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Nero 2014.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero 2014, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Nero 2014. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero 2014, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 6.6.0.0
Программа для записи дисков, создания и конвертации образов
Версия 9.7.6.3860
Создание виртуальных образов дисков
Версия 2.1.1.2201
Программа для создания и записи образов дисков
Версия 4.5.8
Программа для записи дисков
Версия 10.7.0.0
Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски
Версия 2.0
Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители
Версия 7.4.4.192
Программа для записи музыкальных CD.
Версия 2.27
Запись видео на DVD-диски
Версия 12.0
Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.
Версия 10.0
Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски