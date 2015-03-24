SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero 2014

В данном списке представлены программы для замены Nero 2014. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero 2014, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
CDBurnerXP
CDBurnerXP

Версия 4.5.8

Программа для записи дисков

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ultra MP3 CD Burner
Ultra MP3 CD Burner

Версия 7.4.4.192

Программа для записи музыкальных CD.

Оценок пока нет
DVR-Studio HD
DVR-Studio HD

Версия 2.27

Запись видео на DVD-диски

Оценок пока нет
CyberLink Media Suite
CyberLink Media Suite

Версия 12.0

Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CyberLink Power2Go
CyberLink Power2Go

Версия 10.0

Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)