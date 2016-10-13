SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DVR-Studio HD

В данном списке представлены программы для замены DVR-Studio HD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DVR-Studio HD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)