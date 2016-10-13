В данном списке представлены программы для замены DVR-Studio HD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DVR-Studio HD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DVR-Studio HD.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DVR-Studio HD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DVR-Studio HD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DVR-Studio HD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 2.0.7.0
Программа для записи лазерных дисков
Версия 15.0.06800
Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио
Версия 2.5.8.0
Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков