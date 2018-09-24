SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DAEMON Tools Lite

В данном списке представлены программы для замены DAEMON Tools Lite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DAEMON Tools Lite, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
OSFMount
OSFMount

Версия 3.3.1000.0

Программа для монтирования образов дисков и разделов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 52%
Alcohol 52%

Версия 2.1.1.2201

Создать образ диска

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
ImDisk Toolkit
ImDisk Toolkit

Версия 2.0.10

Программа для монтирования образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)