AutoRun Pro – специальная программа, при помощи которой можно создавать параметры автоматического запуска внешних носителей памяти DVD и CD. Приложение позволит сгенерировать описания отдельных файлов и файлового комплекса в автоматическом режиме. Запись производится в исполняемый формат EXE. Инструменты программы помогут в создания страниц на языке гипертекстовой разметки (HTML).

AutoRun Pro – распространенная утилита, которая подходит для работы и начинающим, и опытным пользователям. Достаточно простой интерфейс и высокая скорость обработки информации являются неотъемлемыми достоинствами программы, благодаря которым она приобрела широкую популярность.