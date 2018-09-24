В данном списке представлены программы для замены Astroburn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Astroburn, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Astroburn.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Astroburn, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Astroburn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Astroburn, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 3.9.7
Программа для создания ISO-образов
Версия 2.0.7.0
Программа для записи лазерных дисков
Версия 2.1.1.2201
Программа для создания и записи образов дисков
Версия 4.5.8
Программа для записи дисков
Версия 1.0.0
Программа для создания и записи img-образов на носители