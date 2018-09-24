SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Astroburn

В данном списке представлены программы для замены Astroburn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Astroburn, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

AnyToISO
AnyToISO

Версия 3.9.7

Программа для создания ISO-образов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
CDBurnerXP
CDBurnerXP

Версия 4.5.8

Программа для записи дисков

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)