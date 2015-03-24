В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Burning Studio Free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Burning Studio Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Burning Studio Free.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Burning Studio Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Burning Studio Free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Burning Studio Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 6.6.0.0
Программа для записи дисков, создания и конвертации образов
Версия 2.0.7.0
Программа для записи лазерных дисков
Версия 1.0.0
Программа для создания и записи img-образов на носители
Версия 2.5.8.0
Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков
Версия 10.0
Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски