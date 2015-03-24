SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ashampoo Burning Studio Free

В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Burning Studio Free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Burning Studio Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
CyberLink Power2Go
CyberLink Power2Go

Версия 10.0

Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)