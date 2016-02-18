SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AnyBurn

В данном списке представлены программы для замены AnyBurn. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AnyBurn, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free

Версия 1.24.13

Программа для записи оптических дисков

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 52%
Alcohol 52%

Версия 2.1.1.2201

Создать образ диска

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
CDBurnerXP
CDBurnerXP

Версия 4.5.8

Программа для записи дисков

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
DAEMON Tools Pro

Версия 8

Создание виртуального образа диска

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
DAEMON Tools Ultra

Версия 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Nero 9 (бесплатный)
Nero 9 (бесплатный)

Версия 9.4.12.3

Программа для записи дисков

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (90)