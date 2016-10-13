SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Alcohol 52%

В данном списке представлены программы для замены Alcohol 52%. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Alcohol 52%, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
AnyToISO
AnyToISO

Версия 3.9.7

Программа для создания ISO-образов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
DAEMON Tools Pro

Версия 8

Создание виртуального образа диска

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
AutoRun Pro
AutoRun Pro

Версия 8.0.6.150

Создание CD и DVD дисков.

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