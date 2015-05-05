SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Alcohol 120%

В данном списке представлены программы для замены Alcohol 120%. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Alcohol 120%, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
OSFMount
OSFMount

Версия 3.3.1000.0

Программа для монтирования образов дисков и разделов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
AnyToISO
AnyToISO

Версия 3.9.7

Программа для создания ISO-образов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 52%
Alcohol 52%

Версия 2.1.1.2201

Создать образ диска

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
ImDisk Toolkit
ImDisk Toolkit

Версия 2.0.10

Программа для монтирования образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
DAEMON Tools Ultra

Версия 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Astroburn
Astroburn

Версия 1.8.0

Запись оптических дисков

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