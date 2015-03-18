SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VSDC Free Video Editor

В данном списке представлены программы для замены VSDC Free Video Editor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VSDC Free Video Editor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 38 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Shutter Encoder
Shutter Encoder

Версия 20.4

Программа для конвертации аудио, видео и изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
SolveigMM Video Splitter
SolveigMM Video Splitter

Версия 7.6.2102.25

Программа для нарезки и склеивания видео и аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Bolide Movie Creator
Bolide Movie Creator

Версия 4.1.1143

Программа для редактирования видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Free Video Dub
Free Video Dub

Версия 1.4.54

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nero Video 2019
Nero Video 2019

Версия 1.12.0.1

Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Free 3D Video Maker
Free 3D Video Maker

Версия 1.1.18

Программа для создания 3D-видео (анаглиф)

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
BluffTitler
BluffTitler

Версия 14.1.0.9

Программа для создания анимированных вставок в видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Video Suite SE

Версия 18.0.0

Пакет программ для работы с видео

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sony Vegas Pro
Sony Vegas Pro

Версия 16.0

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
VirtualDub
VirtualDub

Версия 1.10.4

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Wondershare Video Editor
Wondershare Video Editor

Версия 4.8

Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Nero Vision Xtra
Nero Vision Xtra

Версия 10.6.10800

Мультимедийное решение для профессионалов и начинающих

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (45)
CyberLink Media Suite
CyberLink Media Suite

Версия 12.0

Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Premiere CC Professional
Adobe Premiere CC Professional

Версия 2014.1

Профессиональной программа для видеомонтажа

Оценок пока нет
Corel VideoStudio Pro X7
Corel VideoStudio Pro X7

Версия 17.0.0.249

Редактирование видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)