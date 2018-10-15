SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги vMix

В данном списке представлены программы для замены vMix. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на vMix, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Wirecast
Wirecast

Версия 10.1

Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)