vMix — программа для микширования видео в режиме реального времени с возможностью его последующего сохранения на компьютере либо трансляции через интернет. Это условно-бесплатная программа, которой можно пользоваться бесплатно в течение 60 дней с момента установки без функциональных ограничений и без наложения водяных знаков на видеокартинку. vMix подходит для компьютеров под управлением 64-битных версий Windows 7 и выше (рекомендуется Windows 10) с установленной программной платформой .NET Framework версии 3.5. Интерфейс программы имеет частичный перевод на русский язык (машинный перевод).

Предназначение и функциональные возможности vMix

Программа vMix предназначена для микширования (объединения/слияния) видео из различных источников в режиме реального времени для последующей его трансляции через интернет или сохранения в видеофайл выбранного пользователем формата. В качестве источников для микширования vMix позволяет использовать широкий спектр типов медиаресурсов:

Видеофайлы самых различных форматов.

Потоковое видео, вещаемое с использованием различных сетевых протоколов, включая самый современный — NDI (Network Device Interface).

Изображение с веб-камер и IP-камер (программа имеет пресеты для работы с более чем 1000 моделями IP-камер).

Видео, захватываемое с монитора компьютера или любого открытого окна (посредством vMix также возможет захват видео напрямую с видеокарты, что позволяет транслировать полноэкранные 3D-игры).

Видео с HDMI и SDI-устройств, подключенных к компьютеру через PCI Express, Thunderbolt или USB 3.0.

Цифровые изображения различных форматов (в программе предусмотрены различные режимы микшинга с использованием изображений, например — слайд-шоу, использование в качестве фоновой заставки по технологии хромакей и др.).

Заставки, титры и графика, содержащаяся в XAML, GTXML и подобных типах файлов (имеется возможность использования собственных файлов либо выбора одного из множества доступных шаблонов).

Любая веб-страница по указанному URL-адресу (в vMix предусмотрен встроенный браузер, позволяющий открывать сайты и работать с ними, осуществляя параллельный захват изображения).

Презентации PowerPoint с возможность переключения в них слайдов и др.

Среди прочих функциональных возможностей vMix отметим:

Одновременный микшинг множества источников видео.

Возможность создания до 7 независимых наборов с разными источниками видео, между которыми можно быстро переключаться.

Трансляция микшированного видео на различных онлайн-сервисах (YouTube, DaCast, Meridix и еще более 20) и любой RTMP-сервер, заданный пользователем.

Возможность наложения на видео широкого спектра видеофильтров в режиме реального времени (фильтры можно применять ко всему видео либо на любой отдельный источник).

Наличие множества настроек качества вещаемого и записываемого видео.

Также при помощи программы vMix можно создавать и подключаться к веб-конференциями (используются собственный сервис vMix), в рамках которых можно транслировать микшированное видео.

Возможность создания виртуальных телестудий с различным количеством каналов, в каждый из которых можно транслировать видео с веб/IP-камер с любых компьютеров или мобильных устройств, подключенных к интернету, и не только.

Наложение на видео локального и/или потокового аудио с возможностью применения к нему разнообразных VTS-плагинов.

Все перечисленное выше — не полный список функциональных возможностей программы vMix.