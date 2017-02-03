SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VirtualDub

В данном списке представлены программы для замены VirtualDub. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VirtualDub, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Bolide Movie Creator
Bolide Movie Creator

Версия 4.1.1143

Программа для редактирования видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

Оценок пока нет
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Free Video Dub
Free Video Dub

Версия 1.4.54

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
AviSynth
AviSynth

Версия 2.6.0

Программа-фрэймсервер для постпродюссинга видео и видеопотоков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)