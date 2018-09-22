VirtualDub — простая и одновременно мощная программа, предназначенная для работы с видеоматериалами. Приложение имеет множество инструментов для редактирования и монтажа видео. Кроме того, VirtualDub имеет функцию захвата видео- и аудиопотоков, благодаря чему пользователь сможет просматривать и одновременно сохранять нужные отрезки видео и сопровождающего его аудио в файл для дальнейшего редактирования.

Функции программы VirtualDub

Приложение VirtualDub имеет весь необходимый функционал для монтажа простых видеороликов. Сюда относятся:

Видеозахват проигрываемого видеофайла. В качестве источника видеопотока можно использовать видеофайл или устройство (например, веб-камеру). Для захвата потока из файла в программе предусмотрен встроенный видеоплеер, автоматически запускающийся при включении режима видеозахвата.

Широкий спектр инструментов по монтированию видеороликов — обрезка, склеивание, изменение скорости воспроизведения и т.д.

Накладывание фильтров поверх видеоролика — надписи, статичные изображения, всевозможные видеоэффекты, 3D-эффекты и многое другое.

Редактирование аудио — обрезка, склеивание, наложение дополнительных аудиодорожек, вставка/замена видеодорожек из сторонних мультимедиа файлов и т.д.

Возможность подключения внешних аудио- и видеофильтров для дальнейшего редактирования с их помощью видеоматериалов.

Конвертация видео- и аудиофайлов из одного формата в другой.

Программа VirtualDub при выполнении некоторых действий над видеофайлами работает заметно быстрее, чем множество других видеоредакторов. Связано это с тем, что основная часть приложения написана на низкоуровневом языке программирования (ассемблер), т.е. для выполнения тех или иных задач программа работает напрямую с аппаратной частью компьютера без использования различных промежуточных программных средств, виртуальных движков и т.п.

Приложение предназначено для использования в операционных системах Windows (начиная с Windows 98) разрядностью x86 и x64 (в архиве имеются соответствующие ярлыки для запуска 32 или 64-разрядной версии программы). Первоначально программа не поддерживала русский язык, но т.к. она имеет открытые исходные коды, любителями удалось русифицировать VirtualDub, хотя и не в полном объеме.