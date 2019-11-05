Video Thumbnails Maker — программа для создания превью видео с целью их последующего размещения на видеохостинге или собственном сайте. Программа распространяется бесплатно, но имеет несколько платных функций. Подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows 7, 8 или 10 (32-bit/64-bit). Для работы программы также требуется наличие программной платформы Microsoft .NET Framework 4.0 или выше. Интерфейс переведен на русский язык частично (всплывающие подсказки на английском языке).

Зачем нужна программа Video Thumbnails Maker?

Основное предназначение программы Video Thumbnails Maker — создание видео-превью в виде графического файла (по умолчанию в формате JPG, но предусмотрены и другие варианты — PNG, BMP и TIFF). Какое именно исполнение (макет, дизайн, компоновку) будет иметь выходной файл, зависит от настроек. По умолчанию программа создает JPG-изображение, представляющее собой матрицу из 20 элементов (5 по горизонтали и 4 по вертикали). Каждый из этих 20-ти элементов — один кадр из видео. Также в изображении присутствует техническая информация о видео.

Графический файл подобной компоновки обычно используют в веб-скриптах, срабатывающих при наведении пользователем курсора мыши по иконке видео. Но в программе Video Thumbnails Maker имеется возможность создания видео-превью иного формата, в частности:

В виде WebP/WebM-скринлиста (матрицы) с возможностью выбора анимируемого кадра в нем (скринлисте) и настройки анимации (продолжительность, количество секций и др.).

В виде WebP/WebM-анимации (отдельный файл). Также имеется возможность создания WebM-анимации со звуком (если задействовать соответствующую опцию).

В виде GIF-анимации с заданным вручную временем отображения одного кадра из видео.

А также в виде отдельных изображений для каждого кадра из видео.

Таким образом, Video Thumbnails Maker — это еще и программа для создания GIF/WebP/WebM-анимации и нарезки видео на кадры.

Опции и функции при создании видео-превью

Первое, что бросается в глаза — создающийся рядом с JPG-изображением специальный технический файл формата VTX. Если его открыть, запускается отдельный модуль программы — Video Thumbnails Viewer. Основная его задача — открытие видео в выбранном видеопроигрывателе и его перемотка на тот момент, с которого был вырезан кадр. Здесь присутствуют и другие функции, но они не столь интересны

Касательно доступных опций при создании видео-превью. В программе Video Thumbnails Maker их довольно много:

Возможность установки размера матриц (количества элементов по X и Y) вручную.

Возможность применения специальных матриц, напоминающих собой фотоколлажи, в которых в качестве отдельных элементов использованы кадры из видео.

Разнообразные варианты выборки кадров из видео: фиксированный шаг, пропуск определенного интервала времени в начале/конце видео и другие опции.

Ручная установка ширины и высоты отдельных кадров либо выбор одного из готовых вариантов — «Авто-высота», «Под экран», «Оригинал».

Возможность изменения формата вывода технической информации о видео (шрифт, цвет и т.д.), включение/выключение тех или иных пунктов (например, длительность, размер файла, аудио-инфо). При желании вывод техинформации можно и вовсе отключить.

Настройка графического оформления самих кадров в скринлисте (матрице): формат подписи — времени из видео (цвет, шрифт, прозрачность, позиция) и рамки (цвет, тень, сдвиг относительно кадра и др.)

Возможность применения простых эффектов: дополнительная рамка вокруг кадров заданной толщины, черно-белый цвет изображения кадров, обрезка кадров. В этой же секции опций задается анимация отдельных кадров в скринлисте, в результате чего на выходе получается WebP/WebM-анимация (создается рядом с JPG-файлом).

Возможность настройки графического исполнения фона скринлиста: цвет, установка фонового изображения и/или водяного знака и другие.

Помимо всего этого также отметим следующие особенности работы с программой Video Thumbnails Viewer:

Пакетная обработка видео.

Возможность сохранения настроек (пресетов) в отдельный файл. Всего единовременно можно быстро переключаться между 5-ю пресетами.

Наличие разнообразных опций наименования файлов анимации.

При создании видео-превью в виде отдельных файлов: возможность применения эффектов, нанесение водяного знака и другие опции.

Создание рядом с изображением/анимацией текстовых/табличных/структурированных файлов формата WebVTT, TXT, XML или SVC, содержащих подробную информацию о видео, отдельных кадрах, анимации и прочие техданные.

Платная версия Video Thumbnails Viewer

В бесплатной версии Video Thumbnails Viewer в качестве одного кадра скринлиста используется логотип программы. Чтобы его убрать, требуется приобрести лицензионный ключ. Кроме того, платная версия приложения работает в 10 раз быстрее (по заявлению разработчиков), а также предоставляет возможность выбора кадров для матрицы в ручном режиме. Лицензия Video Thumbnails Viewer на один компьютер на момент написания обзора имела стоимость в 10$.