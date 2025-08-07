SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
SVP

SVP

Программа для обработки видеофайлов с помощью нейронных сетей на лету.

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Актуальная версия 4.6.294
Скачать 342 MB
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История изменений

Версия 4.6.294

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