SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sony Vegas Pro

В данном списке представлены программы для замены Sony Vegas Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sony Vegas Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Мовавика Видео
Мовавика Видео

Версия 27

Программа для редактирования аудио и видео.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Pinnacle Studio
Pinnacle Studio

Версия 26

Студия для редактирование видео

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Adobe After Effects CC
Adobe After Effects CC

Версия 2020.10 (17.5)

Профессиональная программа для редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
EDIUS
EDIUS

Версия 9.52

Видеомонтаж и обработка цифрового материала.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve

Версия 16

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Movavi Video Suite SE

Версия 18.0.0

Пакет программ для работы с видео

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Premiere CC Professional
Adobe Premiere CC Professional

Версия 2014.1

Профессиональной программа для видеомонтажа

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Corel VideoStudio Pro X7
Corel VideoStudio Pro X7

Версия 17.0.0.249

Редактирование видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)