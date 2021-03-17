SolveigMM Video Splitter — программа для редактирования видео и аудио, специализирующаяся на нарезке (разделении) и склеивании (объединении) аудио- и видеоматериалов, в т.ч. в пакетном режиме. Это условно-бесплатное программное обеспечение (бесплатная ознакомительная версия работает только в течение 7 дней, а также накладывает водяной знак на обрабатываемое видео).

Приложение SolveigMM Video Splitter подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа SolveigMM Video Splitter?

Программа SolveigMM Video Splitter создана в первую очередь для тех пользователей, кто нуждается в своей ежедневной деятельности в нарезке и склеивании большого числа аудио- и видеофайлов. Т.е. это довольно узкоспециализированный редактор. В число его основных функций входят:

Обработка аудио и видео различных форматов: AVCHD, MP4, MOV, MKV, WEBM, FLV, AVI, DV AVI, ASF, WMV, MPEG2(TS,PS,VES), MPEG1(SYS, VES), MP1, MP2, MP3, WAV. Поддерживается видео разрешением до 4К.

Нарезка медиафайлов. Благодаря имеющемуся инструментарию пользователь сможет буквально в несколько кликов мышью нарезать видео или аудио на любое количество фрагментов требуемой продолжительности или размера, быстро вырезать из них ненужные части и т.д. Здесь предусмотрены специальные команды, позволяющие в один клик экспортировать медиафайлы в уже нарезанном виде.

В дополнение к предыдущему пункту: высокая производительность (благодаря использованию программой не только центрального, но и графического процессора) и точность (вплоть до отдельного кадра видео и тысячных долей секунды аудио) операции разделения медиафайлов.

Склеивание аудио и видео любой продолжительности в один файл. В программу можно добавить множество файлов, разделить их на нужные фрагменты, а затем объединить их в любой последовательности. Это, конечно, осуществимо в любом видеоредакторе аналогичного уровня, однако в SolveigMM Video Splitter проводить данные операции более удобно и быстро.

Возможность редактирования видео с субтитрами. Специальные инструменты позволяют проводить манипуляции с видеофайлом и автоматически редактировать прилагаемый к нему файл с субтитрами. Это очень удобно, т.к. освобождает пользователя от необходимости редактирования субтитров отдельно.

Пакетная обработка медиафайлов с предварительным созданием неограниченного количества задач, что будут выполнены программой без вмешательства пользователя. Созданные задачи могут быть экспортированы в XML-файл, а затем применены к любому последующему проекту.

Возможность добавления в библиотеку проекта любого количества медиафайлов с возможностью их просмотра/прослушивания во встроенном мультимедиаплеере.

Возможность создания нескольких проектов и параллельной работы над ними при использовании медиафайлов из общей библиотки.

Возможность экспорта выбранных в таймлайне отдельных фрагментов видео и аудио. При необходимости пользователь сможет экспортировать в разные файлы разбитое на фрагменты аудио/видео.

Тонкая настройка параметров качества экспортируемого видео/аудио благодаря полной поддержке наиболее популярных аудио- и видеокодеков.

Отдельная функция сохранения видео в формате GIF с ручной/автоматической установкой количества кадров в секунду и другие возможности.

Некоторые перечисленные функции и возможности (включая поддержку видео формата 4К и режим пакетной обработки) доступны только в платной версии редактора SolveigMM Video Splitter.