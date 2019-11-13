Shotcut — программа для редактирования видео, распространяющаяся бесплатно. Подходит для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10 (представлены отдельные версии для систем с архитектурой 32 и 64 бит). Интерфейс видеоредактора Shotcut имеет перевод на русский язык.
Редактирование видео в Shotcut
Видеоредактор Shotcut отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к программам данного класса. Это и возможность нелинейного монтажа видео, чем объясняется наличие шкалы времени (таймлайн), и одновременное редактирование нескольких видеофайлов различных форматов, и применение видео-/аудиофильтров в режиме реального времени. Но это далеко не все особенности Shotcut.
Поддержка широкого спектра форматов
В Shotcut интегрирован набор библиотек FFmpeg, благодаря которым видеоредактор поддерживает все актуальные форматы аудио и видео. Кроме того, в редактор могут быть импортированы различные форматы изображений для последующего использования в монтаже видеоматериалов. По части поддержки и обработки мультимедиа также отметим:
- Поддержка видео разрешением до 4096 на 3072 пикселей (Ultra HD).
- Поддержка множества видеокодеков, благодаря которым возможна, в т.ч., конвертация видео из одного формата в другой с предварительной тонкой настройкой технических параметров (качества).
- Поддержка видео с альфа-каналом (чтение и запись).
- Наличие инструментов для звукозаписи, записи/захвата видео с веб-камер и HDMI/SDI-интерфейса.
- Возможность импорта в проект сетевого потокового видео (с предварительным скачиванием), транслируемого/передаваемого по протоколам HTTP, HLS, RTMP, RTSP, MMS или UDP.
- Наличие встроенного плагина Frei0r, позволяющего не только накладывать на видео, но и генерировать самостоятельные визуальные эффекты и мультимедиа-объекты (шум, плазма, текст, цвета и т.д.).
- Возможность создания GIF-анимации из видео и многое другое.
Инструментарий для работы с аудио
Сюда относятся:
- Поддержка объемного аудио 5.1.
- Наличие разнообразных аудиоанализаторов: анализатор громкости, спектроанализатор, пиковый измеритель, анализатор звуковых волн.
- Наличие множества аудиофильтров.
- Возможность микшинга (совмещения) между собой всех импортированных аудиодорожек.
- Наличие генератора тона и другие функции.
Видеоэффекты
Среди доступных в Shotcut функций, связанных с видеоэффектами, отметим:
- Возможность использования HTML5 для наложения на видео фильтров.
- Наличие трех функциональных компонентов цветокоррекции — тени, блики, средние тона.
- Деинтерлейсинг видео.
- Множество режимов/инструментов для композитинга/смешивания видео: наложение, исключение, регулировка HSL цвета/оттенка/насыщенности и т.д.
- Большое количество видеофильтров и визуализаторов.
- Наличие анализаторов «Форма волны» и «Гистограмма».
Функции редактирования видео
Видеоредактор Shotcut имеет широкий функционал, относящийся к редактированию видео:
- Простые и удобные в использовании стандартные инструменты для обрезки, вырезки, слияния, кадрирования, поворота, отражения и выполнения многих других операций над видеодорожками.
- Наличие многоканального графика с иконками и осциллограммами.
- Неограниченная история операций редактирования.
- Создание, сохранение, импорт, редактирование проектного файла MLT XML.
- Извлечение аудио из видео с возможностью экспорта аудиодорожки в виде самостоятельного аудиофайла и многое другое.
Гибкий пользовательский интерфейс
Удобство использования Shotcut объясняется следующими особенностями пользовательского интерфейса:
- Возможность смены темы оформления (3 варианта — нативная ОС, темная и светлая).
- Наличие полнофункционального встроенного видеоплеера с зумом от 10% до 200%, сеткой, возможностью расстановки меток и быстрого перехода между ними, перемоткой с моментальным отображением кадра и т.д.
- Гибкий интерфейс с возможностью отображения/скрытия доку-панелей.
- Встроенный файловый менеджер с поиском.
- Возможность сохранения и переключения между раскладками интерфейса и т.д.
Аппаратная поддержка
В плане взаимодействия видеоредактора Shotcut с аппаратной составляющей ПК отметим:
- Захват видео с SDI, HDMI, веб-камер, IP-камер (и любых IP-потоков) и устройств, поддерживающих Windows DirectShow.
- Запись аудио с микрофона, линейных входов и снятие звука со звуковой карты.
- Поддержка аппаратного кодирования AMD, Intel и NVIDIA.
Многоядерная параллельная обработка или GPU-вычисления с помощью OpenGL (на выбор пользователя) и другие функции.