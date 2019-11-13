Shotcut — программа для редактирования видео, распространяющаяся бесплатно. Подходит для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10 (представлены отдельные версии для систем с архитектурой 32 и 64 бит). Интерфейс видеоредактора Shotcut имеет перевод на русский язык.

Редактирование видео в Shotcut

Видеоредактор Shotcut отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к программам данного класса. Это и возможность нелинейного монтажа видео, чем объясняется наличие шкалы времени (таймлайн), и одновременное редактирование нескольких видеофайлов различных форматов, и применение видео-/аудиофильтров в режиме реального времени. Но это далеко не все особенности Shotcut.

Поддержка широкого спектра форматов

В Shotcut интегрирован набор библиотек FFmpeg, благодаря которым видеоредактор поддерживает все актуальные форматы аудио и видео. Кроме того, в редактор могут быть импортированы различные форматы изображений для последующего использования в монтаже видеоматериалов. По части поддержки и обработки мультимедиа также отметим:

Поддержка видео разрешением до 4096 на 3072 пикселей (Ultra HD).

Поддержка множества видеокодеков, благодаря которым возможна, в т.ч., конвертация видео из одного формата в другой с предварительной тонкой настройкой технических параметров (качества).

Поддержка видео с альфа-каналом (чтение и запись).

Наличие инструментов для звукозаписи, записи/захвата видео с веб-камер и HDMI/SDI-интерфейса.

Возможность импорта в проект сетевого потокового видео (с предварительным скачиванием), транслируемого/передаваемого по протоколам HTTP, HLS, RTMP, RTSP, MMS или UDP.

Наличие встроенного плагина Frei0r, позволяющего не только накладывать на видео, но и генерировать самостоятельные визуальные эффекты и мультимедиа-объекты (шум, плазма, текст, цвета и т.д.).

Возможность создания GIF-анимации из видео и многое другое.

Инструментарий для работы с аудио

Сюда относятся:

Поддержка объемного аудио 5.1.

Наличие разнообразных аудиоанализаторов: анализатор громкости, спектроанализатор, пиковый измеритель, анализатор звуковых волн.

Наличие множества аудиофильтров.

Возможность микшинга (совмещения) между собой всех импортированных аудиодорожек.

Наличие генератора тона и другие функции.

Видеоэффекты

Среди доступных в Shotcut функций, связанных с видеоэффектами, отметим:

Возможность использования HTML5 для наложения на видео фильтров.

Наличие трех функциональных компонентов цветокоррекции — тени, блики, средние тона.

Деинтерлейсинг видео.

Множество режимов/инструментов для композитинга/смешивания видео: наложение, исключение, регулировка HSL цвета/оттенка/насыщенности и т.д.

Большое количество видеофильтров и визуализаторов.

Наличие анализаторов «Форма волны» и «Гистограмма».

Функции редактирования видео

Видеоредактор Shotcut имеет широкий функционал, относящийся к редактированию видео:

Простые и удобные в использовании стандартные инструменты для обрезки, вырезки, слияния, кадрирования, поворота, отражения и выполнения многих других операций над видеодорожками.

Наличие многоканального графика с иконками и осциллограммами.

Неограниченная история операций редактирования.

Создание, сохранение, импорт, редактирование проектного файла MLT XML.

Извлечение аудио из видео с возможностью экспорта аудиодорожки в виде самостоятельного аудиофайла и многое другое.

Гибкий пользовательский интерфейс

Удобство использования Shotcut объясняется следующими особенностями пользовательского интерфейса:

Возможность смены темы оформления (3 варианта — нативная ОС, темная и светлая).

Наличие полнофункционального встроенного видеоплеера с зумом от 10% до 200%, сеткой, возможностью расстановки меток и быстрого перехода между ними, перемоткой с моментальным отображением кадра и т.д.

Гибкий интерфейс с возможностью отображения/скрытия доку-панелей.

Встроенный файловый менеджер с поиском.

Возможность сохранения и переключения между раскладками интерфейса и т.д.

Аппаратная поддержка

В плане взаимодействия видеоредактора Shotcut с аппаратной составляющей ПК отметим:

Захват видео с SDI, HDMI, веб-камер, IP-камер (и любых IP-потоков) и устройств, поддерживающих Windows DirectShow.

Запись аудио с микрофона, линейных входов и снятие звука со звуковой карты.

Поддержка аппаратного кодирования AMD, Intel и NVIDIA.

Многоядерная параллельная обработка или GPU-вычисления с помощью OpenGL (на выбор пользователя) и другие функции.