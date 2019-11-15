SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Quik

Quik

Программа для редактирования видео, снятого на камеру GoPro

3,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.7.0.945
Скачать 172 MB
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История изменений

Версия 2.7.0.945

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Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Quik

1 отзыв

Валентина

Замечательный видеоредактор! Легко управляемая программа, доступная для пенсионеров!