Quik — программа для редактирования видео и фотографий, отснятых на экшен-камеру GoPro. Это фирменное приложение от производителей упомянутых видеокамер. Видеоредактор Quik с базовым функционалом распространяется бесплатно (имеются и платные функции), однако его невозможно использовать для обработки сторонних (скачанных из интернета, снятых на телефон и т.д.) видеоматериалов или изображений.

Для запуска программы требуется компьютер под управлением Windows 10/11 (только 64 бит) или смартфон на Android. Интерфейс Quik переведен на русский язык.

Функции Quik

Для владельцев экшен-камер GoPro программа Quik станет одновременно менеджером видеозаписей/фотоснимков и средством их редактирования и монтажа. При подключении видеокамеры к компьютеру приложение Quik автоматически определяет ее и считывает содержимое.

Имеющиеся фото- и видеоматериалы отображаются в основном окне программы. Здесь же их можно открыть, для чего используются встроенные средства просмотра/проигрывания фотографий/видеороликов. При необходимости выбранные материалы можно удалить. Доступны и все стандартные функции организации/сортировки/поиска фото и видео по метатегам, техническим параметрам (продолжительность и т.п.), типу (замедленная съемка или нет) и меткам HiLight, сделанным пользователем в процессе видеосъемки.

В плане функциональных возможностей по редактированию видео Quik мало чем отличается от любых других видеоредакторов под Windows. Среди основных функций:

Обрезка видеороликов в различных режимах (разбивка по длительности, обрезка в указанном месте, вырезка фрагмента и т.д.).

Склейка (объединение) отснятых видеоматериалов и/или полученных в ходе нарезки клипов.

Создание эффектных переходов между склеиваемыми видеоклипами/фотографиями.

Наложение на видео собственного аудио, фотографий (также сделанных на GoPro-камеру).

Наложение на видео показаний в виде цифровых значений и/или графиков с датчиков высоты, скорости и преодоленного расстояния, если таковые фиксировались при фото-/видеосъемке GoPro-камерой.

Создание фотопанорам из фотографий, снятых в режиме таймлапс.

Разворот видео на 180 градусов (на 90, почему-то, нельзя).

Извлечение фото (кадра) из видеоролика.

Так в программе Quik присутствует функционал для мгновенной выкладки фото- и видеоматериалов в YouTube.

Обновление прошивки GoPro через Quik

В программу Quik также интегрирован модуль обновления прошивки (микропрограммы) GoPro-камер модельного ряда HERO/HERO+, HERO3+/4/5/6/7 (остальные модели на данный момент не обновляются через Quik). При этом пользователю не нужно разбираться во всех тонкостях перепрошивки. При выходе обновлений ПО GoPro-камеры одной из указанных моделей приложение Quik автоматически скачает его и выполнит установку.

Платные функции Quik

Платный функционал приложения Quik становится доступным при оформлении подписки GoPro Plus. В число этих функций относится:

Возможность выгрузки фото- и видеоматериалов в облачное хранилище в неограниченном объеме.

Просмотр и возможность выкладки напрямую из облака фото/видео в YouTube.

Доступ к фонотеке GoPro с возможностью использования аудио в редактировании видео.