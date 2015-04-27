В данном списке представлены программы для замены Pinnacle Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pinnacle Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Pinnacle Studio.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pinnacle Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Pinnacle Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pinnacle Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 20 программ
Версия 18.52
Удобный редактор видео
Версия 27
Программа для редактирования аудио и видео.
Версия 26.0.2.17
Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио
Версия 25.5.1110
Редактирование видео и запись дисков
Версия 15.0
Удобный видеоредактор на русском языке
Версия 2022
Пакет программ для работы с видео и DVD
Версия 9.52
Видеомонтаж и обработка цифрового материала.
Версия 7.02.2
Программа для обрезки видео
Версия 1.12.0.1
Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски
Версия 14.1.0.9
Программа для создания анимированных вставок в видео
Версия 13.0.1
Программа для монтажа и редактирования видео
Версия 18.0.0
Пакет программ для работы с видео
Версия 2018.7
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 16.0
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 12.2.0
Редактирование и монтаж видео
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 2.6.4037.0
Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео
Версия 7
Профессиональное редактирование видео
Версия 13.0
Редактор видео, запись DVD и Blu-ray
Версия 2014.1
Профессиональной программа для видеомонтажа