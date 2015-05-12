SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OpenShot Video Editor

В данном списке представлены программы для замены OpenShot Video Editor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OpenShot Video Editor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 40 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Shutter Encoder
Shutter Encoder

Версия 20.4

Программа для конвертации аудио, видео и изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Мовавика Видео
Мовавика Видео

Версия 27

Программа для редактирования аудио и видео.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
CapCut
CapCut

Версия 9.4.0.4015

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 4.0.0.1310

Программа для редактирования и записи видеороликов

Оценок пока нет
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Nero Video

Версия 25.5.1110

Редактирование видео и запись дисков

Оценок пока нет
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
AnyMP4 Video Converter Ultimate
AnyMP4 Video Converter Ultimate

Версия 8.5.30

Программа для конвертации видео и аудио

Оценок пока нет
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
SolveigMM Video Splitter
SolveigMM Video Splitter

Версия 7.6.2102.25

Программа для нарезки и склеивания видео и аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Bolide Movie Creator
Bolide Movie Creator

Версия 4.1.1143

Программа для редактирования видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Free Video Dub
Free Video Dub

Версия 1.4.54

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nero Video 2019
Nero Video 2019

Версия 1.12.0.1

Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AviSynth
AviSynth

Версия 2.6.0

Программа-фрэймсервер для постпродюссинга видео и видеопотоков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BluffTitler
BluffTitler

Версия 14.1.0.9

Программа для создания анимированных вставок в видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sony Vegas Pro
Sony Vegas Pro

Версия 16.0

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
VirtualDub
VirtualDub

Версия 1.10.4

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

Оценок пока нет
CyberLink Media Suite
CyberLink Media Suite

Версия 12.0

Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)