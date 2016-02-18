В данном списке представлены программы для замены oCam Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на oCam Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены oCam Screen Recorder.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на oCam Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены oCam Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на oCam Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 17 программ
Версия 21.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы
Версия 4.1.2.0
Видеонаблюдение через USB и IP-камеры
Версия 26.0.2.17
Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 2.0.0.453
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 7.2.0.503
Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера
Версия 8.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 1.0.0.106
Программа для записи видео с экрана
Версия 2.5.0.936
Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры
Версия 5.9.8.7
Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения
Версия 4.9
Программа для записи видео с веб-камеры
Версия 5.30.0.4337
Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 2.0
Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS
Версия 5.0.22.128
Программа для создания скриншотов видео