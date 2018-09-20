oCam Screen Recorder – приложение для записи происходящего на экране монитора в видеофайл, полезная программа для создания видеоинструкций или видео для стримканала. Утилита поддерживает как запись всего экрана, так и отдельной его части. Для этого в приложении содержится несколько готовых шаблонов разного размера, которые можно растягивать с помощью мыши.

Программа поддерживает горячие клавиши – например остановить полноэкранную съемку можно, нажав F2. Есть возможность изменить битрейт записываемого видео, его качество и указать папку для сохранения полученных файлов. Не смотря на то, что приложение имеет лишь частичную поддержку русского языка, здесь все интуитивно понятно.

Функции OCAM

Включение видеозахвата в один клик.

Запись в файл отдельной части экрана.

Запись в файл игрового процесса.

Создание микрофонных записе.

Видеозахват окна отдельного приложения.

Запись происходящего на экране в формате flv, mp4. vob, avi и др.

Создание скриншотов и сохранение их в популярных форматах.

НЕДОСТАТКИ OCAM