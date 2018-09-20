oCam Screen Recorder – приложение для записи происходящего на экране монитора в видеофайл, полезная программа для создания видеоинструкций или видео для стримканала. Утилита поддерживает как запись всего экрана, так и отдельной его части. Для этого в приложении содержится несколько готовых шаблонов разного размера, которые можно растягивать с помощью мыши.
Программа поддерживает горячие клавиши – например остановить полноэкранную съемку можно, нажав F2. Есть возможность изменить битрейт записываемого видео, его качество и указать папку для сохранения полученных файлов. Не смотря на то, что приложение имеет лишь частичную поддержку русского языка, здесь все интуитивно понятно.
Функции OCAM
- Включение видеозахвата в один клик.
- Запись в файл отдельной части экрана.
- Запись в файл игрового процесса.
- Создание микрофонных записе.
- Видеозахват окна отдельного приложения.
- Запись происходящего на экране в формате flv, mp4. vob, avi и др.
- Создание скриншотов и сохранение их в популярных форматах.
НЕДОСТАТКИ OCAM
- Отсутствие полной локализации русского языка.
- Ограничение на записываемый файл в 4 Гб.
- Отправка анонимной статистики на сервера Google.