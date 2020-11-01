SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero WaveEditor

В данном списке представлены программы для замены Nero WaveEditor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero WaveEditor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)