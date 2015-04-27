SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero Video

В данном списке представлены программы для замены Nero Video. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero Video, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
Pinnacle Studio
Pinnacle Studio

Версия 26

Студия для редактирование видео

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Premiere CC Professional
Adobe Premiere CC Professional

Версия 2014.1

Профессиональной программа для видеомонтажа

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