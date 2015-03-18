SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nero Video 2019

В данном списке представлены программы для замены Nero Video 2019. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nero Video 2019, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Pinnacle Studio
Pinnacle Studio

Версия 26

Студия для редактирование видео

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
AnyDVD
AnyDVD

Версия 8.3.5.0

Программа для копирования, снятия защиты и зональных ограничений с защищенных DVD и Blu-ray-дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Nero Vision Xtra
Nero Vision Xtra

Версия 10.6.10800

Мультимедийное решение для профессионалов и начинающих

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (45)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

Оценок пока нет
Corel VideoStudio Pro X7
Corel VideoStudio Pro X7

Версия 17.0.0.249

Редактирование видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)