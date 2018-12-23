Nero Video 2019

Nero Video — мощная и одновременно простая программа для редактирования, монтажа, стриминга и воспроизведения видео широкого спектра форматов. Другая ключевая функция приложения — запись видеоматериалов на оптические носители.

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows версии 7 и выше (32 и 64-бит). Русский язык поддерживается.

Программа Nero Video

Программа Nero Video обладает внушительным функционалом по работе с видеоматериалами. Существующие возможности софта можно разделить на несколько больших категорий.

Редактирование, монтаж, создание видео

Nero Video предлагает богатый набор инструментов для работы с видеоматериалами:

Стандартный инструментарий — разделение, нарезка, объединение, вставка видео.

Широкий набор инструментов по созданию слайд-шоу, включая возможность добавления в него всевозможных графических элементов.

Возможность применения к видео или его части разнообразных фильтров, множества готовых видеоэффектов и переходов.

Возможность добавления аудио, титров и графических элементов, создание покадровой анимации и многое другое.

Другими словами, Nero Video позволяет обычные видеоролики превращаться в профессиональные видеоматериалы, которые могут использоваться как для загрузки в социальные сети и видео-хостинги, так и для показа на телевидении.

Шаблоны

В Nero Video имеется возможность выбора одного или нескольких шаблонов из более 1000 готовых экземпляров. Каждый шаблон представляет собой последовательность эффектов, переходов, фильтров и прочих элементов, которые могут быть наложены на пользовательские тематические видеоролики.

Воспроизведение и стриминг видео

Встроенный в программу Nero Video видеопроигрыватель поддерживает широкий спектр видеоформатов, включая видео высочайшего качества. Также приложение предоставляет возможность посредством Wi-Fi-соединеиня стриминга (вещания) видео с компьютера напрямую на Samrt-телевизоры, смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства под управлением iOS и Android.

При установке на телефон соответствующей программы становится доступной возможность управления с его помощью видеозаписями, хранящимися на ПК, и наоборот. Также посредством Wi-Fi-соединения можно передавать видео с одного устройство на другое.

Экспорт и запись на диски

Приложение Nero Video — это еще и мощный инструмент для создания CD, DVD и Blu-ray-дисков с видеоконтентом. Пользователь может выбирать всевозможные форматы записи, создавать уникальные стартовые DVD/Blu-ray-меню и даже дизайн оформления самих оптических дисков (обложка для односторонних дисков или коробки).

Управление, организация, захват видео

В Nero Video предусмотрен свой собственный файловый менеджер, позволяющий хранить и организовывать видеоматериалы по различным критериям. При помощи инструмента захвата видео можно записывать видеоматериалы, воспроизводимые в данный момент на компьютере. А возможность соединения с хранилищем OneDrive позволит хранить и получать доступ к видео, фото и аудио в любой точке планеты.