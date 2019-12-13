Natron — программа для композитинга видео с широкими функциональными возможностями. Это одно из немногих приложений подобного назначения, распространяющихся бесплатно. Программа Natron нетребовательна к компьютеру, даже если для композитинга видеоматериалов используется трехмерная графика: Windows 7/8/10 (32 или 64 бит), 3 ГБ ОЗУ (8 ГБ рекомендовано), видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0 или выше. Интерфейс приложения не имеет поддержки русского языка.

Зачем нужна программа Natron?

Программа Natron целиком и полностью посвящена видеокомпозитингу — постобработке видео путем совмещения отснятого на камеру материала с компьютерной графикой, в т.ч. генерируемой компьютером автоматически. Другими словами, приложение Natron предназначено для внедрения в видео визуальных спецэффектов. Хотя по своим функциональным возможностям Natron, конечно, уступает своим платным аналогам, пользователь найдет здесь довольно много автоматизированных инструментов и функций для композитинга видео.

Выделим лишь основные функции, наиболее часто использующиеся в видеокомпозитинге:

Ротоскопирование или фотоперекладка

В состав программы Natron входит довольной мощный инструмент ротоскопирования, при помощи которого на объекты, запечатленные на видеокамеру, может быть наложено неограниченное число визуальных масок. Требуется ли представить видеообъект в виде мультипликации, заменить фоновую составляющую, добавить в видео множество новых персонажей или размножить один и тот же объект — все это и многое другое возможно в программе Natron.

Плоскостной (Planar) и 2D-трекинг

Присутствующие в Natron инструменты плоскостного и 2D-трекинга позволяют в автоматическом режиме отслеживать объекты в видео, и привязывать к ним разнообразные графические объекты. Данная техника видеокомпозитинга широко применяется, например, для добавления персонажам фильмов несуществующих объектов — предметов одежды, экипировки и т.д.

Хромакей

Излюбленная техника кинематографистов по замене заднего фона, в качестве которого во время съемок применяется монохромный (как правило, ярко-зеленого цвета) стенд. В программе Natron предусмотрено множество инструментов по работе с хромакеем, позволяющий заменить задний фон не только статичным изображением, но и видео. И это — лишь наиболее частое применение техники хромакеинга.

Поддержка OFX-плагинов

В любительской и профессиональной видеосъемке в процессе постобработки видео часто используются всевозможные визуальные эффекты, позволяющие многократно украсить отснятый видеоматериал. Плагины OFX (Open Effects Association) — это те самые визуальные эффекты, выполненные в виде двоичных библиотек, которые можно встретить в большинстве видеоредакторов. Конечно же, разработчики Natron предусмотрели возможность применения OFX-эффектов к обрабатываемому видео. Более того, пользователь имеет возможность подключения к программе неограниченного количества OFX-плагинов, скачанных с сайта openeffects.org или даже созданных собственноручно.

Использование 3D-шейдеров Shadertoy

Одна из особенностей Natron — поддержка внешних 3D-шейдеров, благодаря чему открывается масса возможностей по созданию видеоэффектов. Шейдеры могут использоваться и в качестве фона, замененного посредством хромакеинга, и в качестве 3D-персонажей в видеороликах. Кроме того, имеется возможность подключения 3D-шейдеров в качестве OFX-плагина. Основным источником бесплатных 3D-шейдеров является сайт shadertoy.com.

Поддержка фреймфорка G'MIC

G'MIC (gmic.eu) — самый популярный (из числа бесплатных с открытым исходным кодом) фреймворк для обработки статичных и анимированных изображений, предоставляющий, в т.ч., возможность наложения последних на трехмерные объекты. Как и 3D-шейдеры, модули G'MIC подключаются к Natron в качестве визуальных плагинов.

Поддержка GPU и сетевого рендеринга

При использовании в видео трехмерных объектов, нуждающихся в обработке (например, наложении света и тени), пользователю могут потребоваться мощная вычислительная аппаратура. Эту задачу Natron может переложить с центрального процессора на графический процессор, а если и этого будет недостаточно, пользователь сможет подключить удаленную машину (компьютер или специальное вычислительное оборудование) в качестве дополнительных мощностей для 3D-рендеринга.

Использование Python-скриптов

Большинство функций Natron может быть вызвано посредством имеющегося программного интерфейса Python API. Это говорит о возможности написания к Natron Python-скриптов для автоматизации работы и более тонкой настройки приложения.