SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Мовавика Видео

Мовавика Видео

Программа для редактирования аудио и видео.

1,0 (1)
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Актуальная версия 27
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История изменений

Версия 27

  • Добавлены Мовавика Шаблоны: готовые шаблоны роликов, которые можно перестраивать и настраивать под себя.
  • Добавлены Мовавика Блоки: готовые части ролика, где можно заменять видео, фото и текст, а также собирать видео с нуля по блокам.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.24.1
    • Внесены небольшие, но важные улучшения для более стабильной работы программы.

Оценки программы

1,0

1 оценка Оценок пока нет

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