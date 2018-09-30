SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LosslessCut

В данном списке представлены программы для замены LosslessCut. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LosslessCut, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

FFmpeg
FFmpeg

Версия 9.0.2

Фреймворк для воспроизведения и редактирования аудио и видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (42)
SolveigMM Video Splitter
SolveigMM Video Splitter

Версия 7.6.2102.25

Программа для нарезки и склеивания видео и аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve

Версия 16

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MKVToolNix
MKVToolNix

Версия 28.2.0

Программа для конвертации видео формата MKV (Matroska)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)